Дорогу у стройплощадки метро на площади Сенной начали ремонтировать

Рабочие приступили к ремонту дороги около стройплощадки метро на площади Сенной до улицы Ковровской. Дорожники работают ночью, чтобы не мешать оживленному движению днем, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Ремонт планируется завершить к 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Участок дороги около Сенной площади приведет в порядок компания «Русский бизнес концерн» по контракту на ремонт дорожного покрытия на улице Большой Печерской от улицы Пискунова до Родионова. Заказчиком выступило Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД), стоимость работ составила 14,2 млн руб.

На следующем участке от улицы Ковровской до Фруктовой рабочие уже провели ямочный ремонт, сказал мэр. Ремонтировать дорогу между улицами Донецкой и Фруктовой и участок до дома №163А на улице Родионова дорожники рассчитывают начать в мае.

Елена Ковалева