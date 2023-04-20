Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об истории участия РФ в международной художественной выставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Antonio Calanni / AP Фото: Antonio Calanni / AP

Вы, конечно, знаете, что я просто обожаю Венецианскую биеннале и все, что с ней связано. Не знаю, когда теперь случится побывать на этом главном смотре contemporary art. Венецианская биеннале впервые прошла в 1895 году как «Международная художественная выставка города Венеции». На ней были представлены работы художников из 16 стран. Всем крупнейшим мировым художественным державам разрешили построить национальные павильоны в общественных садах Венеции, которые оригинально называются Джардини.

В 1914 году был построен Русский павильон, и РФ впервые участвовала в этом мировом смотре художественных достижений. Страну представляли 68 художников, в том числе Бакст, Бродский, Врубель, Кустодиев и другие. Кстати, наш павильон возвел архитектор Алексей Щусев (тот, который более известен Мавзолеем Ленина), а деньги на строительство дал украинский промышленник и меценат Богдан Ханенко (тот, который основал в Киеве Музей западного и восточного искусства).

Кстати, выставка 1914 года оказалась единственной в императорской России. Пришла Первая мировая война, и следующее участие принадлежит уже советской России и датируется 1920 годом. Групповая выставка 20 художников, среди которых Гончарова, Григорьев, Ларионов, Явленский.

В 1922 году наш павильон закрыли. В 1924-м в выставке участвовали 97 художников — это, по-моему, абсолютный рекорд. В 1926 и в 1936 годах в Русском павильоне проходили выставки итальянского футуризма, собранные «отцом футуризма» Филиппо Маринетти. В 1938-1954 и 1978-1980 годах он был закрыт, как и в 2022-м, и по поводу будущего пока известий никаких.

Это, к слову, будет юбилейная, 60-я биеннале. Между тем понемногу объявляют участников национальных павильонов других стран. Нидерланды, у которых в Джардини есть национальная площадка, утвердили своих: это будет коллектив Cercle d'Art des Travailleurs de Plantation Congolaise, кружок искусства плантаторов из Демократической Республики Конго. Компания CATPC, основанная в 2014 году в Лусанге, известна во всем мире благодаря созданию скульптур из какао-бобов, собранных на плантациях по всему миру.