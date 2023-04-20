В Ростовской области обнаружены останки 60-ти красноармейцев, погибших летом 1942 года

Представители Сальского филиала поисковой организации «Миус-фронт» обнаружили останки 60-ти солдат Красной Армии, погибших летом 1942 года рядом с селом Новый Маныч. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сальского района Ростовской области в своем Telegram-канале.

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«При них не обнаружено никаких жетонов и документов, но о принадлежности к Красной Армии говорят предметы обмундирования и экипировки»,— поясняет пресс-служба администрации.

Останки солдат будут торжественно погребены в братской могиле у мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

В мероприятиях участвовал казачий сводный отряд «Поиск». Помощь в организации работ оказала администрация Екатериновского сельского поселения.

Анастасия Назарова