ПСБ готов помогать поставщикам из новых регионов участвовать в системе госзакупок. Об этом заявил заместитель председателя банка Константин Басманов. По его словам, предприятия там активно интегрируются в российское экономическое пространство, и им необходима консультационная поддержка. ПСБ продолжает разрабатывать и совершенствовать технологии, цифровые решения, специализированные продукты, чтобы обеспечивать эффективное сопровождение расчетов по государственным контрактам, в том числе кредитно-гарантийные продукты без запроса финансовой отчетности.

РСПП протестует против ужесточения борьбы с промышленностью за чистый воздух. Из эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ промпредприятиями может выпасть механизм компенсационных мероприятий — его отменяют поправки к закону, которые Госдума намерена обсудить 20 апреля во втором чтении. РСПП в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину отмечает, что для компаний, которые в том числе из-за санкций и по техническим причинам не смогут выполнять квоты, эксперимент де-факто превратится в дополнительный налог. В условиях ограничений достижение квот, ранее намеченное на 2028 год, по сути, грозит отменой ивестиционных программ. Как отмечает глава союза Александр Шохин, изменения не обсуждались с бизнесом и меняют «правила игры». Аналогичное письмо экстренно направлено в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Российская «дочка» американской корпорации Apple «Эппл Рус» более чем в десять раз сократила площадь арендуемого в Москве офиса. Он расположен в бизнес-центре «Романов двор». Срок аренды продлен до 2027 года. Согласно отчету, прибыль компании упала на 77,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 85,4 млрд руб. «Эппл Рус» закончила год с чистым убытком в 6,5 млрд руб., хотя в 2021-м получила прибыль в 11,5 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась на 83,7% и составила 2,3 млрд руб.