В Казани в начале следующей недели завершат отопительный период

На следующей неделе, 24 апреля, в Казани завершат отопительный период. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Такое решение принято в связи с наступлением устойчивых положительных температур воздуха. Ответственные структуры должны на случай резкого похолодания обеспечить готовность к работе источников тепла и систем центрального отопления, в первую очередь объектов здравоохранения и детских учреждений.

В пресс-службе мэрии добавили, что отопительный сезон завершается в том случае,

, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении более 5 дней.

"Ъ-Казань"