Ежегодно в Удмуртии заготавливают до 14 т донорской крови

В Удмуртии на регулярной основе сдают кровь и ее компоненты около 30 тыс. жителей. При этом порядка 4,5 тыс. человек имеют звание Почетного донора, поскольку сделали 40 и более донаций, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Ежегодно в Удмуртии заготавливается до 14 т цельной донорской крови, что помогает спасать тысячи жизней. Как рассказала главный врач Республиканской станции переливания крови Екатерина Васильева, кровь и ее компоненты в больницы требуются ежедневно для пациентов, пострадавших в авариях или получивших ожоги, а также для рожениц.