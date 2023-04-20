Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ежегодно в Удмуртии заготавливают до 14 т донорской крови

В Удмуртии на регулярной основе сдают кровь и ее компоненты около 30 тыс. жителей. При этом порядка 4,5 тыс. человек имеют звание Почетного донора, поскольку сделали 40 и более донаций, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Ежегодно в Удмуртии заготавливается до 14 т цельной донорской крови, что помогает спасать тысячи жизней. Как рассказала главный врач Республиканской станции переливания крови Екатерина Васильева, кровь и ее компоненты в больницы требуются ежедневно для пациентов, пострадавших в авариях или получивших ожоги, а также для рожениц.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...