В Крыму рассмотрят возможность национализации имущества матери украинского нардепа Гетманцева

Крымские власти проверят сведения о наличии в республике имущества матери главы комитета Верховной Рады Украины по налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева Елены Гетманцевой. Если его обнаружат, власти Крыма поставят вопрос о национализации, сообщил в интервью ТАСС председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что у матери украинского нардепа в Крыму есть компания с помещением площадью 160 кв. м. В сообщениях говорится, что после присоединения полуострова к России фирма платила налоги в бюджет РФ.

Владимир Константинов подчеркнул, что принадлежащее недружественным России лицам имущество будет выявлено, даже если оно оформлено на доверенных лиц и родственников.

18 октября 2022 года Госсовет Крыма проголосовал за признание собственностью республики имущества иностранных государств и граждан. Глава региона Сергей Аксенов уже поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. К началу февраля 2023 года в Крыму уже национализировали 130 украинских предприятий.

Татьяна Ручкина