Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Крыму рассмотрят возможность национализации имущества матери украинского нардепа Гетманцева

Крымские власти проверят сведения о наличии в республике имущества матери главы комитета Верховной Рады Украины по налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева Елены Гетманцевой. Если его обнаружат, власти Крыма поставят вопрос о национализации, сообщил в интервью ТАСС председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что у матери украинского нардепа в Крыму есть компания с помещением площадью 160 кв. м. В сообщениях говорится, что после присоединения полуострова к России фирма платила налоги в бюджет РФ.

Владимир Константинов подчеркнул, что принадлежащее недружественным России лицам имущество будет выявлено, даже если оно оформлено на доверенных лиц и родственников.

18 октября 2022 года Госсовет Крыма проголосовал за признание собственностью республики имущества иностранных государств и граждан. Глава региона Сергей Аксенов уже поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. К началу февраля 2023 года в Крыму уже национализировали 130 украинских предприятий.

Татьяна Ручкина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...