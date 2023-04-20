«Биннофарм Групп» — лидер по приросту в рублях и упаковках среди ТОП-10 фармкомпаний

За полгода «Биннофарм Групп» показала наибольший прирост из ТОП-10 фармацевтических компаний на розничном рынке, как в денежном, так и в натуральном выражении. По данным аналитического агентства AlphaRM в период сентябрь 2022 – февраль 2023 компания выросла в упаковках на 9%, прирост в рублях составил 24% в сравнении с аналогичным периодом 2021-2022 гг. Это самый высокий показатель среди первой десятки фармкомпаний на российском розничном рынке. Рост в упаковках в заявленном периоде был зафиксирован только у трех компаний из десяти.



На высокие показатели роста повлияли продажи флагманских брендов «Биннофарм Групп», таких как спазмолитик «Необутин», иммуномодулятор «Кипферон», муколитик «Эльмуцин». Кроме того, компания проводит постоянную модернизацию и расширение производственных линий, что позволяет выпускать на заводах более значительные объемы лекарственных средств. Так в 2022 году площадка «Алиум», где выпускаются в том числе «Необутин» и «Эльмуцин», увеличила выпуск препаратов на 25%.

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Стратегия развития компании предполагает, что мы будем и дальше увеличивать свое присутствие на рынке. Это комплексная работа, которая включает в себя и активное медийное продвижение наших препаратов, и расширение мощностей заводов для удовлетворения спроса на продукцию «Биннофарм Групп». Ежегодно компания инвестирует в модернизацию собственных заводов свыше 2 млрд рублей, оперативно подстраиваясь под запросы рынка по выпуску лекарственных средств».

"Биннофарм Групп" - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов. Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM). «Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Алиум» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), АО «Биоком» (г. Ставрополь). «Биннофарм групп» работает над созданием одного из самых современных R&D-центров в России, где будут размещены химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. ЦНИР объединит компетенции научно-исследовательских лабораторий, которые размещены на производственных площадках компании. Основным акционером «Биннофарм Групп» является АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в различных отраслях экономики. В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research. Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннфарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.

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