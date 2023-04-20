Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Биннофарм Групп» — лидер по приросту в рублях и упаковках среди ТОП-10 фармкомпаний

За полгода «Биннофарм Групп» показала наибольший прирост из ТОП-10 фармацевтических компаний на розничном рынке, как в денежном, так и в натуральном выражении. По данным аналитического агентства AlphaRM в период сентябрь 2022 – февраль 2023 компания выросла в упаковках на 9%, прирост в рублях составил 24% в сравнении с аналогичным периодом 2021-2022 гг. Это самый высокий показатель среди первой десятки фармкомпаний на российском розничном рынке. Рост в упаковках в заявленном периоде был зафиксирован только у трех компаний из десяти.

На высокие показатели роста повлияли продажи флагманских брендов «Биннофарм Групп», таких как спазмолитик «Необутин», иммуномодулятор «Кипферон», муколитик «Эльмуцин». Кроме того, компания проводит постоянную модернизацию и расширение производственных линий, что позволяет выпускать на заводах более значительные объемы лекарственных средств. Так в 2022 году площадка «Алиум», где выпускаются в том числе «Необутин» и «Эльмуцин», увеличила выпуск препаратов на 25%.

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Стратегия развития компании предполагает, что мы будем и дальше увеличивать свое присутствие на рынке. Это комплексная работа, которая включает в себя и активное медийное продвижение наших препаратов, и расширение мощностей заводов для удовлетворения спроса на продукцию «Биннофарм Групп». Ежегодно компания инвестирует в модернизацию собственных заводов свыше 2 млрд рублей, оперативно подстраиваясь под запросы рынка по выпуску лекарственных средств».

"Биннофарм Групп" - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов.

Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM).

«Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Алиум» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), АО «Биоком» (г. Ставрополь).

«Биннофарм групп» работает над созданием одного из самых современных R&D-центров в России, где будут размещены химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. ЦНИР объединит компетенции научно-исследовательских лабораторий, которые размещены на производственных площадках компании.

Основным акционером «Биннофарм Групп» является АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в различных отраслях экономики. В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research.

Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннфарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.

ООО «Биннофарм Групп»

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...