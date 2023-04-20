Премьер-министр Татарстана выступил за запрет электросамокатов

Глава правительства Татарстана Алексей Песошин считает, что в республике не должны пользоваться электросамокатами. «Отношение к самокатам? Я бы их отменил»,— сказал он, отвечая на вопрос депутата на заседании Госсовета республики.

Премьер-министр добавил, что в прошлом году было принято решение об ограничении скорости самокатов. «Но с точки зрения безопасности нужно их отменить или кататься в специально отведенных местах, не на дорогах общего пользования. Это мое мнение»,— заключил господин Песошин.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"