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В Сочи с поличным задержали закладчика с 32 свертками мефедрона

В Сочи сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Ленинградской области, который выбросил пакет с мефедроном и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В пакете правоохранители обнаружили 32 свертка с мефедроном. По месту проживания задержанного оперативники нашли еще один пакет с наркотиками и установили места двух тайниковых закладок.

«Общая масса изъятого запрещенного вещества почти 940 гр. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы»,— говорится в сообщении ведомства.

Тат Гаспарян

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