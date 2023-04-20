На обустройство набережной в Агидели выделят до 112 млн рублей

Администрация Агидели по итогам конкурса выбрала подрядчика благоустройства набережной старицы реки Белая — Апаиш, Цветочного бульвара и прилегающих территорий в Агидели, сообщается на сайте госзакупок. Контракт начальной ценой 112,2 млн руб. заключен с ООО Производственное предприятие «Уралстройснаб» за 112 млн руб. Второй участник конкурса готов бы исполнить его за 111,7 млн руб.

Проект «От истоков к современности — возрождение староречья Апаиш» выиграл во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда»). Площадь участка благоустройства составляет 4,5 га. Подрядчик должен до 1 ноября провести освещение, уложить асфальт, тротуарную плитку, высадить саженцы черемухи, клена, ивы, рябины и так далее.

ООО Производственное предприятие «Уралстройснаб», по данным «СПАРК-Итерфакс», зарегистрировано в декабре 2011 года в Уфе. Компания занимается дорожным строительством. Владельцами является Рима Чвырева и Ринат Ибрагимов. В 2021 году выручка составила 180,05 млн руб., чистая прибыль — 2,26 млн руб. В текущем году компания заключила 53 госконтракта за 53,22 млн руб.

Майя Иванова

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