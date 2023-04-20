43 случая смертельных отравлений зарегистрировали в Удмуртии в первом квартале 2023 года

В Удмуртии за первый квартал 2023 года зарегистрировали 315 случаев острых отравлений химической этиологии в быту, что на 17,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, 61,9% пострадавших составляют мужчины, 38% — женщины. В 43 случаях отравления закончились смертью.

Первое место в структуре занимают отравления при употреблении лекарственных препаратов — 48,8% от общего количества. На второй позиции оказалась спиртосодержащая продукция — 23,2%, на третьей — угарные и другие газы (10,5%).

При этом случаи острых отравлений чаще регистрируют среди неработающих лиц трудоспособного возраста с 26 до 49 лет (45,7%).