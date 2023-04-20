Гордума Краснодара осталась довольна реализацией госпрограмм в кубанской столице в 2022 году

Депутаты Городской думы Краснодара удовлетворены итогами реализации в 2022 году в кубанской столице государственных программ, которые исполнены практически полностью. Постановление об этом они приняли на сессии в четверг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В минувшем году в Краснодаре реализовывались 13 госпрограмм Краснодарского края с общим объёмом финансирования 26,3 млрд руб.

«По итогам 2022 года выполнение мероприятий в рамках государственных программ Краснодарского края составило 26,18 млрд рублей (99,4% от выделенных на их реализацию годовых бюджетных ассигнований)», - говорится в контрольном постановлении, принятом депутатами в четверг.

Уточняется, что 110,50 млн руб. не были освоены из-за невыполнения мероприятий госпрограмм, а 41,88 млн руб. сложились в результате экономии по итогам проведения закупок.

«Результаты неплохие. Выделенные средства освоены практически полностью. Задача перед профильным комитетом и руководителями структурных подразделений администрации – совместно продолжать работать по выполнению госпрограмм так, чтобы выделенные средства были полностью освоены», - резюмировала обсуждения спикер гордумы Вера Галушко.

Задача провести анализ эффективности использования средств госпрограмм муниципалитетами края в марте была поставлена Законодательным собранием Кубани.

Михаил Волкодав

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