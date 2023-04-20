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«Акрон» сыграет в гостях с «Краснодаром» в матче «Фонбет» Кубка России

Тольяттинский «Акрон» сыграет в гостях с «Краснодаром» в матче первого этапа финала пути регионов «Фонбет» Кубка России. Хозяин поля определился в результате жеребьевки.

Фото: Александр Ступников / ФК «Спартак»

Фото: Александр Ступников / ФК «Спартак»

Игра пройдет со 2 по 4 мая в Краснодаре. Точная дата и время матча будут определены позже. Победитель противостояния выйдет во второй этап финала пути регионов Кубка России. Второй командой станет проигравший в финальной паре Пути РПЛ ЦСКА (Москва) – «Урал» (Екатеринбург).

Накануне «Акрон» на своем поле обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1, выбив столичную команду из дальнейшей борьбы за трофей. «Краснодар» в серии пенальти одолел самарские «Крылья Советов».

Андрей Сазонов

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