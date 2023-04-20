Благоустройство набережной Мелеуза обойдется в 147 млн рублей

Администрация Мелеуза по итогам конкурсе заключила контракт на благоустройство набережной реки Мелеуз и прилегающей территории с ООО «Рефстройпроект», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 147,5 млн руб., из них 100 млн руб. выделит федеральный бюджет, 47,5 млн руб. — республиканский. Второй участник готов был исполнить его за 145,29 млн руб.

Работы необходимо завершить до 1 ноября. Проект «Цветущий берег Мелеуза» стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Согласно проекту, на территории предусмотрен закольцованный прогулочный маршрут с зонами отдыха. Подрядчик должен демонтировать покрытия тротуаров, часть асфальтобетонного покрытия, разобрать бортовые камни, расчистить мелколесье, положить новое асфальтобетонное покрытие и бетонную тротуарную плитку, бортовые камни, высадить крупномеры и газонную траву.

ООО «Рефстройпроект», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2014 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Гузель Даутова. В 2022 году выручка составила 1,21 млрд руб., чистая прибыль — 558 тыс. руб. В текущем году компания заключила 57 госконтрактов на общую сумму 1,28 млрд руб., в том числе на благоустройство парка в Ишимбае за 163,8 млн руб. и набережной реки Белой в Дюртюлях 141,3 млн руб.

Майя Иванова

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