В Крыму в санатории прокуратуры построят новый корпус за 887 млн рублей

На строительство спального корпуса с медицинским блоком в санатории прокуратуры «Россия» в Ялте направят 887,2 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры РФ «Россия» Фото: ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры РФ «Россия»

Открытый конкурс проходит в электронной форме. Заявки принимаются до 10 мая. На 2023 год запланировано выделить 39,3 млн руб., на 2024-й — 439,7 млн руб., а в 2025 году — 408,2 млн руб.

Согласно техническому заданию, максимальный срок исполнения контракта — до 15 декабря 2025 года. Площадь застройки составит 1,2 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 6,6 тыс. кв. м. Общая площадь здания — 7,5 тыс. кв. м.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации "Россия"» зарегистрировано в ноябре 2020 года в городе Симферополе. Руководитель — Людмила Мартынюк. Основной вид деятельности — санаторно-курортные организации.

Екатерина Мухамедова

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