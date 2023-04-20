Житель Кубани незаконно выловил 4,5 тысячи креветок

В Темрюкском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли противоправную деятельность 55-летнего местного жителя, который вылавливал рыбу запрещенными орудиями лова. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Мужчина незаконно добыл 1 пиленгаса, 39 карасей (их общий вес составил 20,2 кг) и 4556 креветок (их общий вес составил 10,5 кг). Причиненный ущерб составляет 224,5 тыс. руб.

«Незаконно добытые водные биологические ресурсы и орудия лова подлежат изъятию. Лица, совершившие правонарушения, будут привлечены к административной или уголовной ответственности, в зависимости от тяжести совершенного проступка»,— сообщили в управлении.

Олег Исаев

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