Количество отправленных пассажиров с вокзалов СКЖД в 1 квартале 2023 года увеличилось на 40%

С января по март 2023 года отправление пассажиров с крупнейших вокзалов СКЖД составило 6,7 млн человек, что на 40% чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Наибольшая нагрузка пришлась на вокзалы Черноморского побережья. Лидером по отправкам стал Адлер, откуда отбыли 939 тыс. человек. На втором месте вокзал Ростова-на-Дону (856 тыс. пассажиров), а на третьем — Краснодар-1 (843 тыс. человек).

С вокзала Сочи за предыдущие три месяца отправилось 751 тыс. человек, из Ессентуков — 281 тыс. пассажиров, из Кисловодска — 278 тыс. человек.

Анастасия Назарова