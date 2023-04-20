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обновлено 13:41

Суд заочно арестовал депутата Лисняка

Дзержинский райсуд Перми заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата законодательного собрания Ильи Лисняка на два месяца. Ранее СУ СКР по Пермскому краю сообщило, что в отношении господина Лисняка возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).

Фото: телеграм-канал Ильи Лисняка

Фото: телеграм-канал Ильи Лисняка

По версии следствия, он вымогал деньги у сотрудника аппарата администрации региона. Сам господин Лисняк скрылся и был объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявили обвинение. Мера пресечения будет исчисляться с момента экстрадиции.

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