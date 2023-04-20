В Краснодаре в нежилом доме работало подпольное казино

В Краснодаре сотрудники полиции выявили нелегальный игровой клуб в нежилом помещении, расположенном по улице Ковалева. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Устанавливаются лица, причастные к организации нелегальной игорной деятельности

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Краснодару Устанавливаются лица, причастные к организации нелегальной игорной деятельности

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Краснодару

На момент проверки в помещении находились администратор, игроки и кассир. Правоохранители изъяли видеорегистратор, жесткие диски, роутер, а также денежные средства.

«Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения»,— говорится в сообщении.

Устанавливаются лица, причастные к организации нелегальной игорной деятельности.

Тат Гаспарян

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