На Кубани при сплаве по горной реке погиб гражданин Беларуси

В Апшеронском районе Краснодарского края во время прохождения туристического маршрута погиб гражданин Республики Беларусь, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Несчастный случай произошел при сплаве по горной реке Пшеха, по факту гибели туриста проводятся следственные действия.

По данным посольства Республики Беларусь, погибшему Роману Хлебину было 40 лет. В группе туристов, организовавших сплав по реке Пшеха, было одиннадцать человек, восемь из них – граждане Беларуси. Других пострадавших нет, группа снята с маршрута и доставлена в ближайший населенный пункт. Посольство Республики Беларусь выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Анна Перова, Краснодар