Бюджет Краснодара увеличен на 386 млн рублей за счет трансфертов и остатков прошлого года

Бюджет Краснодара в текущем году увеличен на 194,9 млн руб. за счет безвозмездных поступлений из бюджета Кубани, еще 191 млн руб. перешел в местный бюджет за счет средств, не использованных в минувшем году. За соответствующие изменения на сессии в четверг проголосовали городские депутаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Увеличены поступления за счет иных межбюджетных трансфертов, это помощь местным бюджетам 138 млн руб., которые пойдут на капитальный и текущий ремонт социальных учреждений, благоустройство территорий, материально-техническое обеспечение. Также городу предоставлена дотация в сумме 63 млн руб. Это компенсация на затраты, которые понес город Краснодар на уплату налога на имущество организаций в отношении наших школ и детсадов, которые введены в эксплуатацию в 2022 году»,— сообщил в ходе заседания гордумы в четверг директор департамента финансов Краснодара Александр Чулков.

Также за счет поступления региональных средств увеличены субсидии на переселение граждан из аварийного жилья и приобретение жилья молодым семьям.

Всего по итогам принятых изменений в 2023 году доходы бюджета Краснодара составят 64,8 млрд руб., расходы — 70,2 млрд руб., дефицит местного бюджета — 5,4 млрд руб.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram