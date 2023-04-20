В Крымском районе Краснодарского края объявлен режим повышенной готовности из-за подъема воды в реке Кубань

Жителей Крымского района предупредили о возможной эвакуации из-за угрозы подтопления. Глава района Сергей Лесь в своем Telegram-канале объявил о введении в муниципалитете режима повышенной готовности. Под угрозой подтопления находятся пять сельских поселений района.

По словам главы муниципалитета, угроза подтопления связана с тем, что в настоящее время идет активный сброс воды из Краснодарского водохранилища и Шапшугского водохранилища в реку Кубань. Вода дошла до опасных отметок и продолжает подниматься, при этом критического уровня подъема воды пока не зафиксировано.

Сергей Лесь попросил жителей подготовиться к возможной эвакуации и следить за сообщениями по телевидению, радио и в социальные сетях. Сельхозпроизводителям рекомендовано прекратить работ на территориях возможного затопления, убрать оттуда людей и технику. По словам главы Крымского района, все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Анна Перова, Краснодар