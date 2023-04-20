Владимир Владимиров: госпошлина на ставропольское зерно лишает прибыли производителей

Рост пошлин на вывоз пшеницы в Ставропольском крае негативно отражается на деятельности аграриев. Ситуация нуждается в урегулировании на федеральном уровне, считает губернатор региона Владимир Владимиров.

Как сообщил глава Ставрополья в своем Telegram-канале, госпошлина на зерно сегодня составляет почти половину его стоимости и лишает производителей прибыли. Также возросшая стоимость подачи воды с 70 копеек до 1 рубля за кубический метр увеличивает себестоимость продукции. В то же время в других регионах цены на подачу воды ниже.

«Подобные меры создают серьезные преграды для развития сельского хозяйства нашего края, ставят под вопрос рентабельность выращивания сельхозкультур и дальнейшее функционирование мелиоративного комплекса региона»,— сказал губернатор Владимир Владимиров.

Глава Ставрополья поручил подготовить анализ ситуации, для того, чтобы решить вопрос на федеральном уровне.

Анастасия Назарова