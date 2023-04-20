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Экс-гендиректора «Удмуртавтодора» в Ижевске осудили за реконструкцию дорог с нарушениями

В столице Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении бывшего гендиректора АО «Удмуртавтодор» Андрея Жиренкина. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Установлено, что мужчина организовал работы по реконструкции участков автомобильной дороги в Удмуртии, однако при этом были нарушены строительные нормы. В результате этого оказалось разрушено дорожное покрытие, а также причинен ущерб компании.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему штраф.

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