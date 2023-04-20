Суд признал законной ликвидацию контрольно-счетной палаты Миасса

Челябинский областной суд отказал председателю миасского отделения партии «Яблоко» Валентине Комковой в иске о признании незаконной ликвидации контрольно-счетной палаты Миасса. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре 2022 года собрание депутатов Миасса ликвидировало городскую контрольно-счетную палату (КСП). Полномочия по внешнему финансовому контролю над муниципальным бюджетом были переданы на региональный уровень. Председатель миасского «Яблока» подала иск о признании решения городского собрания незаконным.

Как отмечают в пресс-службе представительного органа Миасса, решение о передаче полномочий КСП региона было принято после длительного изучения ситуации и имело целью повышение уровня внешнего финансового контроля.