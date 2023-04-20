СКР контролирует ход расследования по факту смерти четырехлетней девочки в Уфе

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о расследовании уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) по факту смерти четырехлетней девочки в машине скорой помощи в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Как сообщалось в СМИ, мать ребенка считает, что ее дочь умерла из-за ненадлежащего исполнения медработниками своих обязанностей.

«Смерть ребенка наступила от молниеносной формы менингококковой инфекции, при которой развитие событий от первых симптомов до летального исхода составило около 11 часов»,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии, отметив, что в группе риска тяжелого течения инфекции находятся дети до пяти лет. Разбор ситуации проведен в педиатрическом совете при минздраве республики. «Эксперты — реаниматологи, инфекционисты и педиатры пришли к выводу, что исход был не предотвратим», — отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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