КПРФ и «Новые люди» выступили против обезличивания информации о доходах краевых депутатов

Рукводитель фракций КПРФ и «Новые люди» в заксобрании Пермского края выступили против публикации информации о доходах и имуществе региональных депутатов в обезличенном виде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Лидер коммунистов Анна Баранова на заседании заявила, что «депутаты, являясь народными избранниками, должны быть открытыми перед своими избирателями, а не скрываться за обезличенным перечнем». Руководитель фракции «Новые люди» Денис Шитов считает, что предалагаемые поправки «делают систему власти более закрытой». «Да, внутригосударственный контроль за доходами депутатов остается. Но люди, которые голосовали за депутатов, теперь не смогут ознакомиться с этой информацией. Теряется смысл декларций — усиление общественного контроля за доходами лиц, избранных в органы власти», - пояснил господин Шитов.

По итогам обсуждения, проект был принят в двух чтениях большинством голосов. Информация о доходах парламентариев будет опубликована на официальном сайте заксобрания до 1 июня. Однако, в документе не будет персональных данных депутатов и информации, позволяющей идентифицировать имущество. Ранее на сайте краевого парламента публиковались подробные декларации депутатов с указанием имущества и транспортных средств, находящихся в собственности или пользовании парламентариев.