Песков: ядерные арсеналы Франции и Британии де-факто под контролем США

Кремль считает, что вопрос стратегической стабильности должен обсуждаться в том числе с Францией и Великобританией, так как их ядерные арсеналы «де-факто находятся под контролем США». Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова представителя МИД Франции Анн-Клер Лежандр, которая в интервью «Ъ» заявила о «существенной диспропорции» ядерных арсеналов Парижа и двух крупнейших ядерных держав.

«С нашей точки зрения, конечно, ядерные арсеналы и Франции, и Великобритании, они, можно сказать, де-факто находятся под контролем США. Поэтому, если нам говорить с Америкой, то говорить без учета этих двух арсеналов, ну, это бессмысленно абсолютно. Вот это — концептуальный подход к тому, что происходит»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. Он объяснил, что фактически Франция и Великобритания «являются единой интегральной системой НАТО, а поскольку... блок находится де-факто под управлением США, то это единое целое».

Госпожа Лежандр считает, что Франция может принять участие в переговорах по поводу контроля над стратегическими вооружениями только при значительном сокращении разрыва между арсеналом Франции и арсеналами двух крупнейших ядерных держав. «Как вы знаете, мы очень далеко от выполнения этого условия»,— сказала она в интервью «Ъ».

Президент Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале. Россия считает, что необходимо воспринимать ядерные потенциалы США, Великобритании и Франции «в совокупности» и учитывать это в процессе ограничения и сокращения ядерных вооружений.

Полностью интервью читайте в материале «Ъ» «Мы наблюдаем значимую диспропорцию между потенциалом двух крупнейших ядерных держав и потенциалом Франции».

Леонид Уварчев