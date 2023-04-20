Туристический поток в Игринском районе Удмуртии вырос на 32% в 2022 году

В Игринском районе Удмуртии туристический поток по итогу 2022 года вырос на 32% и достиг 31 тыс. гостей, рассказал глава района Александр Чирков на встрече с главой региона Александром Бречаловым. Росту способствовало создание концепции и брендинга территории, в частности речь идет о проекте «Путешествуй Играючи». В него вошли четыре маршрута для индивидуальных и семейных туристов, а также для тех, кто путешествует по региону на автомобиле, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Игринском районе также развивается направление проектной деятельности. Так, за три года на территории района реализовали 91 проект, в результате чего удалось привлечь 46 млн руб., в основном из Фонда Президентских грантов и Фонда культурных инициатив. В 2022 году объем инвестиций в экономику района составил 404,2 млн руб., что на 87,9% больше показателя предыдущего года. При этом растут заработные платы.

Глава Удмуртии также отметил успехи района по легализации теневой занятости. «Результаты неплохие, может даже одни из лучших. Эти деньги идут в бюджет. Если мы помогаем бизнесу, а мы здорово помогаем бизнесу, тогда давайте и в обратную сторону адекватные действия с точки зрения повышения заработной платы на предприятиях»,— рассказал Александр Бречалов.