За сутки в Краснодарском крае коронавирусом заболели 134 человека

На Кубани за минувшие сутки подтвердили 134 случая COVID-19. Самому старшему пациенту — 85 лет, а младшему — 5 месяцев, сообщает оперштаб края.

В числе заболевших 49 мужчин, 85 женщин, а также 13 детей. Больше всего случаев выявлено в Краснодаре — 58, а также в Сочи (16) и в Армавире (6). Еще по пять случаев COVID-19 зафиксировали в Ейском, Белоглинском и Староминском районах.

На амбулаторном лечении находятся 702 человека, в стационарах — 197 пациентов.

Всего в медорганизации с подозрением на коронавирусую инфекцию обратился 1 105 871 житель Краснодарского края. С начала пандемии подтвердили 360 609 случаев COVID-19, Выписали с выздоровлением 348 525 человек, спасти не удалось 11 185 пациентов.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram