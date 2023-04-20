Власти Казани постановили снести самовольно построенные деревянные бани

В Казани будут снесены самовольно построенные деревянные бани. Распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии.

Речь идет о банях по адресу: Мамадышский тракт, 34а. Владельца объектов не установили. Он обязан самостоятельно снести бани до 24 апреля, иначе они будут демонтированы в принудительном порядке с 25 апреля по 23 июля.

Также в Казани будут снесены павильон шиномонтажа (на Дорожной), торговый объект (на Университетской, 9), торговый павильон (Карбышева, 13), два торговых павильона )на Дорожной) и автофургон (Павлюхина, 100).

"Ъ-Казань"