В центре Челябинска ограничат движение из-за спортивной эстафеты

В Челябинске 29 апреля полностью закроют движение транспорта по проспекту Ленина на участке от улицы Цвиллинга до Лесопарковой с 09:30 до 15 часов. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты, сообщают в администрации города.

Спортивный забег начнется в 11 часов на площади Революции, его маршрут пройдет до памятника И. В. Курчатову и обратно. В эстафете примут участие около 2 тыс. воспитанников спортшкол, районных команд легкоатлетов и школьников.

«Эстафета объединяет сотни легкоатлетов Челябинска и открывает летний сезон масштабных мероприятий. Каждый год мы стараемся привнести в эти соревнования что-то новое, сделать для челябинцев большой праздник, где самым главным трофеем неизменно остается бронзовый бегун», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту Челябинска Максим Клещевников.