Мэрия Сочи предлагает начинающим фермерам финансовую помощь

Администрация Сочи готова оказать консультационное содействие, а также сопровождать фермеров на всех этапах, начиная с подачи заявки на получение дополнительной финансовой помощи. Об этом заявил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи Ростислав Гончаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сельхозпроизводители могут подать заявку на возмещение части затрат на строительство теплиц

Фото: Администрация города Сочи Сельхозпроизводители могут подать заявку на возмещение части затрат на строительство теплиц

Фото: Администрация города Сочи

«Ведется работа по развитию сельскохозяйственной отрасли курорта. В настоящее время сельхозпроизводители, в том числе начинающие, могут воспользоваться государственными мерами поддержки», — сказал он.

Меры поддержки предоставляется гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, крестьянским фермерским хозяйствам, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим сельскохозяйственное производство.

Сельхозпроизводители могут подать заявку на возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта в рамках программы «Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи».

В число мер поддержки входят грантовая поддержка начинающих фермеров, молодых сельскохозяйственных кооперативов, действующих сельскохозяйственных кооперативов, крестьянских хозяйств. Кроме того, действует новая форма государственной поддержки для начинающих фермеров и малого бизнеса — гранты «Агростартап».

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram