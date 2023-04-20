Как менялась география ММКФ

20 апреля открывается 45-й Московский международный кинофестиваль. Первый ММКФ состоялся в феврале-марте 1935 года. В конкурсной программе тогда участвовал один иностранный фильм — картина французского режиссера Рене Клера «Последний миллиардер». По словам организаторов ММКФ, сейчас фестиваль снова проходит в сложном политическом и культурном контексте. Как менялась география фильмов из конкурсной программы за прошедшие десятилетия — в материале «Ъ».

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Вплоть до последнего десятилетия фильмы из Западной Европы составляли ключевую долю конкурсной программы (не менее 22%). Больше всего западноевропейских и североамериканских картин привозили в 1990-е годы — 36% и 9% соответственно. Сейчас их значительно меньше (11% и 2%), западное кино сменили фильмы из Азии (19%), Восточной Европы и Южной Америки (по 15%).

Внимание к азиатским фильмам возникло не впервые. На фестивале 1959 года они составляли 22% конкурсной программы и занимали второе место по представленности после Западной Европы. Интерес начал падать в 1960-е годы.

С 2000-х годов на ММКФ все чаще показывают российские фильмы. Их доля составляет примерно 20%. Постепенно Россия превратилась в основного поставщика фильмов на ММКФ, который задумывался и проводится как международный фестиваль.

Игнат Воронцов