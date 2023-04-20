В Сочи гражданина Таджикистана приговорили к 2,5 годам колонии за взятку сотруднику ФСБ

Адлерский районный суд города Сочи признал виновным гражданина Таджикистана по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) и приговорил к 2,5 годам исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В июне прошлого года в отношении осужденного проводилась проверка по факту незаконного получения им гражданства РФ путем заключения фиктивного брака.

Во время опроса сотрудником ФСБ подсудимый предложил ему взятку в размере 75 тыс. руб. за прекращение проведения проверки.

Подсудимый полностью признал вину, приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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