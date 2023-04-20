Депутаты попросили Дмитрия Патрушева вмешаться в ситуацию с развитием ипподрома в Красноярске

Депутаты Красноярского края обратились к главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву с предложением комплексной модернизации красноярского ипподрома, входящего в структуру АО «Росипподромы». Эту работу они просят определить качестве в числе приоритетных направлений деятельности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В прошлом году ипподром в Красноярске был выставлен «Росипподромами» на продажу с начальной ценой 600 млн руб. В презентации к торгам сообщалось, что эта территория может использоваться под перспективную застройку жилыми домами. Эта информация вызвала широкий резонанс в крае. После вмешательства прокуратуры торги были отменены.

По данным депутатов, они не располагают информацией об исключении ипподрома в Красноярске из перечня непрофильных активов федеральной компании, «несмотря на то, что ранее руководители АО информировали о намерении утвердить советом директоров новый реестр в течение 2022 года». «Терпение депутатов иссякло. Мы призываем министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева вмешаться в создавшуюся ситуацию, чтобы появилась программа развития красноярского комплекса. Красноярский ипподром должен стать местом встречи села и города», - заявил сегодня на сессии краевого парламента глава комитета по делам села и агропромышленной политике Валерий Вэнго. Депутаты просят учесть социальную значимость красноярского ипподрома для жителей края и его историческую ценность.

Красноярский ипподром ведет историю с 1923 года, является действующим предприятием. Земля для создания ипподрома в Красноярске была выделена городской думой в 1897 году. По данным «Рос¬ипподромов», на территории предприятия есть четыре конюшни на 140 конемест, оборудованных левадами, две дорожки (призовая с грунтово-песчаным и скаковая с песчаным покрытием), конкурное поле и троеборная трасса. Ежегодно на нем проводятся испытания более чем 150 лошадей рысистых и верховых пород, разыгрывается более 1,3 млн руб. призовых.

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Оксана Павлова