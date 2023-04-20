Квартальные продажи Nokia выросли на 10%

Финский производитель телекоммуникационного оборудования опубликовал квартальную отчетность, сообщив о десятипроцентном росте чистых продаж за этот период, до €5,86 млрд. Это чуть выше прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv. Однако операционная прибыль компании упала на 18%, до €479 млн; чистая прибыль упала также на 18%, до €342 млн; доход на одну акцию снизился на 14%, до €0,06; а валовая рентабельность составила 37,7% против 40,7% в аналогичный период прошлого года.

Показатель операционной прибыли Nokia оказался значительно ниже прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv, которые ожидали показатель на уровне €532,4 млн, и аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидавших €544 млн. Показатель дохода на одну акцию также оказался ниже прогнозов. Комментируя результаты компании, генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк отметил, что он видит признаки того, что «экономическая ситуация начинает негативно сказываться на расходах потребителей». Отразилось на результатах снижение спроса на рынках ряда стран, в первую очередь в США. Хотя активный рост спроса на быстрорастущем индийском рынке отчасти компенсировал это. Финский производитель подтвердил ранее сделанные прогнозы на весь год, оставив показатель операционной маржи в пределах 11,5–14%, годовые продажи ожидаются в районе отметки €26,2 млрд.

Алена Миклашевская