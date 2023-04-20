В Нижегородской области запретили разводить костры в лесах и выжигать траву

Противопожарный режим ввели в Нижегородской области с 20 апреля. Жителям запретили разводить в лесах костры, сжигать мусор и выжигать траву, готовить шашлыки на углях, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Если будет объявлено о повышенной пожарной опасности (IV-V классы), нижегородцам запретят посещать леса.

За нарушение правил безопасности предусмотрены штрафы. Для граждан – в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб., должностных лиц – от 60 тыс. до 90 тыс. руб., юридический лиц и ИП – от 600 тыс. до 1 млн руб.

Анастасия Еремина