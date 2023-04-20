Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Нижегородской области

В Нижегородской области отменена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача области Наталии Кучеренко опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее вакцинироваться от коронавируса должны были не менее 60% работников компаний в сфере торговли, общепита, транспорта, образования, музеев, театров и кинотеатров.

Устойчивая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 сохраняется в регионе с конца февраля 2023 года, говорится в постановлении. В апреле в области было зафиксировано 3,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, это в 2,7 раза ниже уровня прошлого года.

К 20 апреля первичную вакцинацию прошли 1,73 млн жителей Нижегородской области. Полностью привились 2 млн граждан, или 65,6% населения региона.

Елена Ковалева