МСЗ в Татарстане могут запустить на китайском оборудовании

Инвестор строящегося в Татарстане мусоросжигательного завода (МСЗ) рассматривает три предложения от китайских инвесторов по поставке оборудования. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин, выступая на заседании Госсовета.

Господин Песошин напомнил, что изначально оборудование должна была поставить швейцарско-японская компания Hitachi Zosen Inova, но она отказалась от своих обязательств из-за санкций западных стран против РФ.

Глава правительства Татарстана заверил, что сейчас завершены работы по возведению фундамента будущего завода, построен корпус МСЗ. «Сделано все, что можно сделать до момента поставки оборудования»,— сообщил он.

Напомним, завод возводят с середины 2020 года на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского района, у границ Казани. Оператором МСЗ является ООО «АГК-2» — «дочка» компании «РТ-инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Завод стоимостью 28 млрд руб. рассчитан на сжигание до 550 тыс. тонн мусора в год. Изначально завод хотели построить к концу 2022 года.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"