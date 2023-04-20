Против жителя Татарстана возбудили дело за дачу взятки сотруднику ГИБДД

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против 41-летнего жителя Спасского района. Его подозревают в даче взятки сотруднику ГИБДД, Об этом говорится в сообщении ведомства.

17 апреля машину с подозреваемым задержали за совершение административного правонарушения, после чего отправили ее на спецстоянку. На следующий день мужчина пришел в служебный кабинет отдела ОГИБДД МВД РФ по Спасскому району и решил передать начальнику отделения 20 тыс. руб. для того, чтобы забрать свой автомобиль. Однако в этот момент его задержали полицейские.

Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся. В настоящее время решается вопрос об избрании меры , пресечения.

"Ъ-Казань"