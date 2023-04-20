Цены производителей промышленных товаров Челябинской области выросли на 6,4%

В марте индекс цен производителей промышленных товаров Челябинской области по сравнению с декабрем прошлого года составил 106,4%. К предыдущему месяцу показатель вырос на 2,1%, сообщает Челябинскстат.

По сравнению с февралем наиболее ощутимо индекс цен увеличился в сферах обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха — на 2,5%. Рост отмечен в обрабатывающих производствах (+2,3%) и добыче полезных ископаемых (+0,7%). Не изменился уровень цен в отраслях водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов.