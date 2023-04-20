Во время сплава по реке Пшеха погиб турист из Беларуси

В Апшеронском районе Краснодарского края во время сплава по реке Пшеха погиб гражданин Беларуси 1983 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Других пострадавших в группе из 11 человек

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Других пострадавших в группе из 11 человек

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В настоящий момент проводятся следственные действия.

Других пострадавших в группе из 11 человек, проходившей маршрут, нет, сообщает посольство Беларуси в России в своем Telegram-канале. Туристов сняли с маршрута, они доставлены в ближайший населенный пункт.

Тат Гаспарян

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