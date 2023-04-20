ОНФ пожалуется мэру Ярославля на работу компании депутата муниципалитета

Ярославский штаб ОНФ совместно со Следственным комитетом провели проверку в парке Судостроителей в Ярославле. Общественники констатировали, что часть работ по благоустройству, выполненных в 2022 году, требует переделки. Об этом сообщает пресс-служба ярославского штаба ОНФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк Судостроителей после ремонта

Фото: ОНФ-Ярославль Парк Судостроителей после ремонта

Фото: ОНФ-Ярославль

Парк Судостроителей благоустраивался в 2022 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Муниципальный контракт стоимостью в 20,5 млн руб. был заключен с АО «Горстройзаказчик», которое возглавляет депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Волончунас. Согласно данным ЕГРЮЛ, само предприятие находится в муниципальной собственности.

Проверка ОНФ в апреле 2023 года выявила, что часть работ придется переделать. В частности, упали малогабаритные опоры освещения, в районе малых архитектурных форм торчат оголенные провода.

«Вместе с нами для оценки ситуации и дальнейших мер реагирования выезжал представитель Следственного комитета. Собранная информация сейчас на стадии рассмотрения. Мы в свою очередь готовим письмо на имя мэра: все недостатки должны быть устранены по гарантии»,— цитирует пресс-служба ОНФ руководителя регионального исполкома Оксану Каменецкую.

Хотя есть вероятность, что дело не только в качестве выполненных работ, но и в вандализме со стороны посетителей парка.

Андрей Иванов