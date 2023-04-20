Участники рынка и представители власти Удмуртии отмечают нехватку специалистов в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Заместитель председатель правительства республики Ольга Абрамова рассказала «Ъ-Удмуртия», как изменился спрос на кадры, какие специалисты самые востребованные, а также о том, какие меры принимает руководство региона для привлечения сотрудников в отрасль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

— Как изменился спрос на кадры в АПК, и какие специалисты самые востребованные на сегодняшний день?

— Нехватка специалистов в АПК есть, и она не только в этом году. Дефицит квалифицированных работников в отрасли есть всегда. При этом надо понимать, что у нас средний возраст специалистов в АПК находится где-то на уровне 45-48 лет. То есть для нас важно в текущем моменте и в ближайшие годы — привлечение молодых специалистов на село. А именно, специалистов рабочих профессий.

Работники необходимы как производителям, так и перерабатывающим хозяйствам. Самая востребованная специализация — ветеринарный врач. В целом по Удмуртии их не хватает 58 человек. Еще есть запрос на зоотехников — это порядка 57 человек. Нужны агрономы — 52 человека. Также нужны вет-фельдшера, очень важная профессия для нас. Всегда есть спрос на электриков, механиков, нужны трактористы-машинисты. При этом нельзя сказать, что в 2023 году трактористы-машинисты нужны больше, чем в 2022 году. В том числе потому, что наши производители компенсируют нехватку рук автоматизацией процесса. Если раньше на полях работали 2-3 трактора, то сейчас с этой задачей справляется один энергоемкий трактор.

— Принимаются ли правительством республики какие-либо меры для привлечения работников в отрасль?

— Конечно, меры принимаются как и в рамках госпрограмм, так и в рамках комплексного развития сельских территорий. На мой взгляд мы не дорабатываем самую главную меру — в целом образ отрасли. Я имею в виду, что молодые ребята не знают реальные возможности сельскохозяйственного производства, не знают реальные возможности переработки. Сегодня, когда они приходят в техникум, университет, то опираются на стереотипы, которые сложились в обществе о том, что сельское хозяйство — это тяжело. Да, трудности есть, но еще это интересно. Поэтому с нового учебного года мы начинаем организовывать встречи со студентами, чтобы раскрывать им возможности и перспективы отрасли.

Кроме того, есть господдержка. Первая и самая простая — Удмуртия за счет региональных средств выплачивает подъемные молодым специалистам и работникам рабочих профессий. Подъемные составляют до 250 тыс. руб. на заявителя, и они предоставляются специалистам, которые пришли после образовательного учреждения работать в АПК. Ежегодно социальную выплату получает порядка 300 человек. В 2022 году 261 человек получил выплату на общую сумму 23 млн руб. В текущем году мы должны предоставить не меньше выплат, и уже приняли 47 заявок от молодых специалистов, которые пришли в АПК.

Татьяна Колегова