Территория Ишимбая увеличится на 262 гектара

В результате корректировки общей границы с Салаватом Ишимбай увеличится на 262 га: он отдаст 22 га Салавату и Байгузинскому сельсовету, но примет от них, а также от Скворчихинского сельсовета суммарно 284 га. Как сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии, депутаты планируют принять закон об изменениях в административно-территориальном устройстве республики и изменении границ Салавата, Ишимбайского района и отдельных муниципальных образований в Ишимбайском районе. Документ одобрен комитетом и включен в повестку дня пленарного заседания 25 апреля.

«Границы административных территорий приводятся в соответствие с фактическими, исторически сложившимися границами»,— отметил спикер Курултая Константин Толкачев. По его словам, несовпадения выявились в ходе проведения кадастровых работ. Так, одно из садовых товариществ расположено в Салавате, а по документам частично находится в Ишимбае. Также есть расхождения в определении границ Скворчихинского и Байгузинского сельсовета. «Границы будут проведены с учетом фактического устройства и перспектив развития территорий»,— заверил он.

Майя Иванова

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