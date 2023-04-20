На Кубани летом начнут работать модульные гостиницы

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель рассказал, что к началу летнего сезона на Кубани начнут функционировать около десятка модульных гостиниц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полученные в 2022 году субсидии направят на постройку дополнительных 400 номеров

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Полученные в 2022 году субсидии направят на постройку дополнительных 400 номеров

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам вице-губернатора, субсидии, полученные в 2022 году, направят на постройку дополнительных 400 номеров на Черноморском и Азовском побережье, а также в Апшеронский и Мостовской район для модульных гостиниц.

Господин Руппель отметил, что Кубань уже второй год принимает участие в реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Для строительства модульной гостиницы потребуется пять-шесть месяцев, в то время как для строительства капитальной гостиницы — два-три года. Он обратил внимание, что строительство модульной гостиницы обойдется дешевле, а срок окупаемости такого проекта окажется быстрее.

Ранее стало известно, что правительство выделит Краснодарскому краю 500 млн руб. на возведение модульных гостиниц.

Екатерина Мухамедова

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