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Коммерсантъ FM
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Разовые выплаты выпускникам технических учебных заведений могут появиться в Саратовской области

Выпускники саратовских высших и средних учебных заведений смогут получить единовременную выплату при трудоустройстве на предприятия региона. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение комитета по промышленности и инвестиционной политике Саратовской областной думы. Авторами документа значатся депутаты Алексей Антонов, Александр Блатман, Станислав Денисенко и Роман Чуйченко. Согласно замыслу, специалисты не старше 35 лет по окончании среднего учебного заведения смогу получить 200 тысяч рублей, по окончании высшего — 350 тысяч рублей. Для этого потребуется устроиться на одно из предприятий региона. Если гражданин трудоустроился в течение года после окончания суза, а затем поступил и окончил вуз, сохраняя место работы, он сможет претендовать на обе выплаты. Депутаты предлагают распространить меру поддержки на инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, инженеров-программистов, токарей и фрезеровщиков.

Отсрочка предоставляется для женщин в декретном отпуске и военнослужащих. Если же специалист получит выплату, уволится и не сможет устроиться на другое предприятие в течение трех месяцев, то ему придется вернуть деньги.

Из пояснительной записки следует, что авторы законопроекта таким образом намерены сократить отток кадров из региона. В финансовом обосновании указано, что на реализацию инициативы только в текущем году из областного бюджета потребуется 16,5 миллионов рублей для 60 выпускников.

Никита Маркелов

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