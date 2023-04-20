Застройщику Воробьеву вынесли новый приговор о мошенничестве на 46,8 млн рублей

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор застройщику Владимиру Воробьеву по уголовному делу о мошенничестве на сумму свыше 46,8 млн руб. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, его признали виновным по по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном и особо крупном размерах)

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Суд установил, что с марта 2012 года по ноябрь 2014 года Владимир Воробьев привлекал средства граждан, вводя их в заблуждение о том, что они получат квартиры в доме, который построят на ул. Стачек – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Войкова в Екатеринбурге. С потерпевшими оформлялись сделки по приобретению квартир путем заключения договоров процентного займа.

Многоэтажный дом так и не был построен, а деньги (больше 46,8 млн руб.) никто не вернул. Свою вину Владимир Воробьев не признал.

Напомним, в 2017 году Владимир Воробьев уже был осужден на шесть лет за незаконное строительство многоквартирных домов на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Тогда сообщалось, что от его действий пострадали 437 человек, вложивших в незаконную недвижимость более 495 млн руб. В 2018 году обманутые дольщики записали видеообращение с просьбой о помощи к президенту России Владимиру Путину для прямой линии.

Сегодня, 20 апреля, суд суммарно назначил Владимиру Воробьеву наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, с 2016 по 2021 год в регионе было возбуждено и находилось в производстве 39 уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков, нарушивших права дольщиков, пайщиков и инвесторов.

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